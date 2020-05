Dl Rilancio. La Pietra: dimissioni non si minacciano ma si danno. Sanatoria immigrati irregolari premia fuorilegge (video)

“Il ministro Bellanova anche nel corso del question time si esibisce in un elenco di slogan senza alcun atto concreto. Piuttosto che annunciare le proprie dimissioni avrebbe dovuto darle perchè finora gli agricoltori, gli allevatori e i pescatori non hanno ricevuto alcun aiuto da questo governo. Soltanto 200 milioni nel Cura Italia e neanche 2 miliardi nel decreto che le liti all’interno del governo ha tenuto finora bloccato. Piuttosto che premiare chi è arrivato illegalmente in Italia il governo avrebbe dovuto favorire l’utilizzo dei voucher, come chiedevano gli operatori del settore; favorire le relazioni con i Paesi dall’Est da cui sono sempre arrivati i lavoratori braccianti; e incentivare l’utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza. Ecco, ci sarebbero state ben più valide ragioni per giustificare le proprie dimissioni e non una sanatoria che per Fratelli d’Italia è inaccettabile e che contrasterà con decisione in Parlamento”.

Lo ha detto il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra, nel corso del question time al Senato con il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali