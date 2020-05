“Col favore della notte, mentre gli italiani si aspettavano che qualcuno lavorasse per loro per rilanciare la nostra economia e per sostenere imprese e famiglie, il governo guidato da Conte sta regolarizzando centinaia di migliaia di immigrati. Questa è la risposta di questo governo alla crisi economica prodotta dal Covid. Fratelli d’Italia farà di tutto per fermarli”.

Lo ha detto conversando con i cronisti a Montecitorio il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.