“In questi mesi il governo non è riuscito ad approvare nulla di credibile ed efficace per arginare la crisi economica. Oggi è il 13 di Maggio, vedremo se saranno in grado di approvare il decreto Aprile. Fratelli d’Italia verificherà nel merito le misure come ha sempre fatto, ma per ora è mancato qualsiasi confronto con il Parlamento italiano”.

Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.