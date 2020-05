Fase 2, FdI: Governo disinteressato a italiani bloccati all’estero

“Conte e Di Maio sono bravi a fare le passerelle per andare a prendere Silvia Romano ma migliaia e migliaia di italiani da mesi sono bloccati all’estero senza che il nostro governo abbia fatto qualcosa per loro. Da settimane sollecitiamo il ministro degli Esteri ad una maggiore attenzione nei loro confronti auspicando anche il ricorso al meccanismo europeo di protezione civile: dati alla mano, però, un solo italiano ogni 28 tedeschi è stato rimpatriato. Un numero incredibilmente basso e che denota il disinteresse di Di Maio verso migliaia di nostri connazionali. Non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Di Maio cominci a fare quello per cui è pagato e si impegni affinché tutti possano finalmente tornare in Italia quanto prima. Se così non sarà, abbia il coraggio di mettere la faccia anche su questa spiacevole vicenda e non solo su quella della volontaria rapita”.

Lo dichiarano Davide Galantino e Salvatore Caiata, deputati di Fratelli d’Italia intervenendo al question time di FDI al ministro degli Esteri Di Maio.