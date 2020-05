Fase 2, Fidanza: balneari cornuti e mazziati

“Balneari cornuti e mazziati. Pare essere scomparsa dalle bozze del decreto “ex Aprile” la norma confermativa sull’estensione delle concessioni demaniali al 2033 già prevista dal 2018 e in compenso l’INAIL ha diramato un cervellotico protocollo in cui si pretendono nelle spiagge distanziamenti che non sono previsti in nessun altro contesto sociale”. È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Turismo al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. “Le conseguenza di questa doppia notizia sono devastanti: da un lato, senza almeno una circolare applicativa che dia indicazioni chiare agli enti locali, viene meno la certezza del titolo concessorio e per molti anche la possibilità di chiedere i già complicatissimi prestiti del decreto liquidità. Dall’altro si condannerebbero le imprese balneari a perdite incredibili e molte strutture, soprattutto in alcune regioni con arenili poco spaziosi, addirittura alla chiusura. Una prospettiva inaccettabile su cui Fratelli d’Italia darà battaglia, a difesa di un comparto che rappresenta un’eccellenza del turismo italiano”.

