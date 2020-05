Fase 2, Meloni: Allibita da sindaco di Roma Raggi e da grillini, bocciano la mozione di FdI su gratuità strisce blu

«Sono allibita: la Raggi e i grillini hanno bocciato in Assemblea capitolina la mozione di Fratelli d’Italia per ripristinare la gratuità delle strisce blu. Una scelta folle che va contro i cittadini, che con la Fase 2 sono tornati e torneranno al lavoro. In questo momento d’emergenza sarebbe stato preferibile non punire gli spostamenti con i mezzi propri per limitare l’affollamento su quelli pubblici, che per ragioni sanitarie operano con pesanti restrizioni e non riescono già oggi a soddisfare la domanda di mobilità dei romani e dei pendolari. Un’altra prova della totale inadeguatezza del sindaco Raggi e del M5S.».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.