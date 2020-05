Scuola, Frassinetti: Azzolina tuteli scuole paritarie

“Le scuole paritarie vanno tutelate e se non verranno stanziati fondi adeguati in loro favore, a settembre tantissimi istituti rischieranno la chiusura. Si potrebbe profilare una fuga delle famiglie dalle scuole paritarie a quelle pubbliche e questo costituirebbe un problema non solo per le paritarie come parte integrante del sistema scolastico, ma per tutto il sistema pubblico di istruzione essendo le paritarie il principale fornitore sussidiario del servizio scolastico in questo momento alquanto prezioso”.

Così Paola Frassinetti, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Cultura della Camera intervenendo all’audizione del ministro Azzolina.