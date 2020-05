Turismo, FdI: Bene calendarizzazione pdl per Ministero. E’ vittoria Fratelli d’Italia

“In una fase nella quale il Governo ha completamente annullato l’iniziativa legislativa parlamentare portando avanti il confronto politico a colpi di decine di Decreti, oggi Fratelli d’Italia ha ottenuto una grande vittoria con la calendarizzazione in Aula della nostra PDL che intende riformare il Turismo partendo, innanzitutto, dall’istituzione di un Ministero ad hoc. Ringraziamo Giorgia Meloni per aver sottoscritto e supportato questo progetto di riforma nato anche grazie ad un serio confronto con le associazioni di categoria e al contributo di Gianluca Caramanna, Responsabile nazionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia. Purtroppo sì è perso un anno di tempo e le responsabilità come quelle di un Governo incapace di mettere in atto misure urgenti per aiutare quella filiera messa in grave crisi dall’emergenza Covid-19 sono chiare. Un reale rilancio del turismo passa per molti provvedimenti legislativi, primo tra tutti quello della istituzione di un Ministero del Turismo e per questa ragione esprimiamo la nostra grande soddisfazione per questa calendarizzazione”.

Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati Francesco Lollobrigida e il capogruppo FdI in Commissione Attività produttive, Riccardo Zucconi.