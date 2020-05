Agricoltura, De Carlo: Sanatoria non risolve i problemi. Necessari voucher e corridoi verdi

“Avremmo voluto vedere il ministro Bellanova commuoversi dopo aver finalmente risolto i problemi della manodopera in agricoltura e non solo quello degli immigranti clandestini. E invece, sia per la tempistica non immediata che per la richiesta di professionalità di cui l’agricoltura necessita, la sanatoria non risolve i tanti problemi. Fratelli d’Italia ribadisce la necessità di strumenti immediati come i voucher e i corridoi verdi così come avviene anche negli altri paesi europei”.

Lo dichiara Luca De Carlo, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale Agricoltura di FDI.