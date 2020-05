Coronavirus, Acquaroli: Grave la rottura della Regione Marche con Confindustria. Condividere la ripartenza con le imprese

“Una Regione deve restare sempre al fianco di tutti quelli che producono e non deve mai ingenerare confusione. La riapertura è importante tanto quanto la sicurezza e la salute, e per questo la Fase 2 deve avvenire con la concertazione di tutti. Dispiace che in questo momento, su un tema così importante, non si riesca a trovare la necessaria unità. In questo senso, la rottura della Regione Marche con Confindustria è un fatto grave. Serve recuperare e condividere la ripartenza con le imprese in questo momento così difficile”.

È quanto dichiara il deputato marchigiano di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli.