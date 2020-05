“Dal Presidente Conte anche ieri solo tante parole mentre gli italiani, le imprese, le famiglie vorrebbero sapere se arriveranno soldi per andare avanti. Fratelli d’Italia ancora non è informato di quel che contiene il decreto perché non è stato pubblicato. Aspetteremo e giudicheremo nel merito. Faremo di tutto per sostenere l’Italia”.

Lo ha detto conversando con i cronisti a Montecitorio il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.