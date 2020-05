«Il testo del decreto Rilancio, presentato ieri sera da Conte in pompa magna in diretta tv, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta e chissà quando lo sarà. Gli italiani non ne possono più di un Governo che pensa solo alla propaganda invece di risolvere i problemi concreti».

Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.