«”La musica, come la vita, si può fare solo in un modo: insieme”. Grazie di tutto Ezio Bosso. Torneremo alla vita normale e ad emozionarci, come la tua musica e la tua umanità ci hanno insegnato. Anche per te. Ciao Maestro, ci mancherai».

È quanto scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.