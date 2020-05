Fase 2, Ciaburro: A 3 giorni da riapertura ancora niente linee guida

Governo incapace e avulso da realtà produttive

“È scandaloso che a 3 giorni dalla ipotizzata riapertura delle attività commerciali e con il weekend alle porte, il governo non abbia ancora diramato le linee guida. I locali che lunedì finalmente riapriranno avrebbero dovuto sapere già da tempo come e con quali protezioni sanitarie. Il disinteresse del governo verso le categorie produttive è ormai acclarato. Forse il presidente Conte ha contezza del fatto che gli italiani sapranno mettere in atto ogni precauzione sanitaria a prescindere da un Governo che per l’ennesima volta dimostra di essere oltre che incapace anche totalmente avulso dalle realtà produttive italiane”.

Lo dichiara Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia.