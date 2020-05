“A 48 ore dalle solite chiacchiere del Presidente del Consiglio, il Parlamento non è stato informato, il decreto non è stato pubblicato, ai cittadini e alle imprese italiane non è arrivato un euro. Tra un po’ lo sconcerto si trasformerà in rabbia e Fratelli d’Italia saprà da che parte stare”.

Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.