Incendio Marghera, De Carlo: Urgente legge speciale per Venezia

“Al di là delle responsabilità di quanto accaduto, questione di cui si occuperà la magistratura, Venezia non può essere lasciata sola nella gestione dell’area di Porto Marghera. Dopo l’incendio di stamattina non si può più attendere: lo Stato si occupi della bonifica e della riqualificazione della zona per garantire salute e sicurezza dei cittadini. Ma non solo, un’altra priorità è accelerare l’iter per la revisione della legge speciale a tutela di Venezia. FdI è pronta da subito a fare la sua parte”.

Lo dichiara il capogruppo in commissione Ambiente alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale Veneto di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo.