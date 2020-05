UE, FdI: Astenuti su voto PE, sì a Recovery Fund, no a nuove tasse Ue contro PMI

“Come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, abbiamo confermato la nostra astensione sul voto di oggi al Parlamento Europeo sul Recovery Fund. Perché, sebbene a nostro avviso il testo contenga aspetti positivi che sosteniamo, come il fondo per la ricostruzione che vogliamo immediato, cospicuo e basato soprattutto su contributi a fondo perduto e non su ulteriori prestiti, purtroppo al suo interno, oltre a un eccessivo richiamo al Green Deal, vi è’ una forte richiesta di istituire nuove risorse proprie. Tra queste, oltre a eventuali tasse su digitale , transazioni finanziarie e emissioni inquinanti dei produttori extra-Ue, ci sono purtroppo nuove tasse sulle aziende e l’imposta europea sulla plastica. Non vogliamo diventare complici dell’ennesima stangata per le nostre piccole e medie imprese già provate da questa emergenza”.

È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza.

