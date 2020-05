 Ue, FdI: Bene voto PE contro doppia sede, Strasburgo spreco ingiustificabile

“Ancora una volta il Parlamento Europeo si esprime a larghissima maggioranza contro la doppia sede Bruxelles-Strasburgo. Un fatto positivo che impegna il Consiglio a porre nuovamente la questione di questo spreco ingiustificabile.

A maggior ragione in tempi di crisi post-coronavirus e di Green Deal, non ha senso mantenere in vita la sede di Strasburgo con annessi spostamenti (e inquinamento atmosferico). La sua eliminazione consentirebbe di risparmiare ogni anno 114 milioni di euro e sarebbe un segnale apprezzato dalla maggioranza dei cittadini europei. La Francia, e piu in generale l’Europa, che si arroccano a difesa di vecchi privilegi sono ridicole. Fratelli d’Italia ha votato convintamente per l’eliminazione della doppia sede e continuerà a sostenerla in ogni ambito”.

È quanto dichiarano in una nota gli europarlamentari di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini e Raffaele Stancanelli.

