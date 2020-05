Ue, Fidanza: Finalmente prorogati certificati autotrasporto

“Accogliamo con soddisfazione e con il nostro convinto voto favorevole le misure adottate dalla Commissione Europea che prorogano di sei mesi la validità di diversi tipi di certificazioni in scadenza per il settore dell’autotrasporto. In particolare, la difficoltà di provvedere in Italia al rinnovo delle licenze di guida (CQC) e delle revisioni dei mezzi, ha creato ingenti problemi alle nostre imprese di autotrasporto internazionale che sono state costrette a ridurre le operazioni per non incorrere in sanzioni durante i controlli all’estero”. È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Trasporti al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. “Allo stesso accogliamo con favore la sospensione del rispetto delle idoneità finanziaria perché va incontro alle nostre imprese maggiormente provate dalla crisi, che nonostante tutto non si sono mai fermate. Ora ci auguriamo che possa velocemente essere approvato il decreto che permetta anche alle officine private di poter effettuare le revisioni dei mezzi pesanti, così come avviene già per le autovetture, in maniera da snellire i tempi delle Motorizzazioni Civili e permettere alle aziende di trasporto un più facile ed immediato accesso al servizio”.

