UE, Lollobrigida: PD e M5s veri nemici delle imprese italiane

“Il Pd e il M5S sono i veri nemici delle imprese italiane. Con una mano votano il Recovery Fund, che tutti ci auguriamo possa portare presto risorse per l’economia italiana, mentre con l’altra danno il via libera a nuove insostenibili tasse europee. Tassa Ue sulla plastica, che si somma a quella già introdotta dal governo giallorosso, e sulle imprese, già vessate dalla nostra imposizione fiscale esorbitante e iniqua. Il Pd e il M5S, invece di attaccare le opposizioni, si assumano davanti agli italiani la responsabilità di queste nuove tasse europee e la smettano di fare propaganda sulla pelle dei cittadini, stanchi di decreti fantasma e confusionari. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: Fratelli d’Italia non sarà mai complice di chi vuole colpire le nostre piccole e medie imprese, già messe a dura prova da questa emergenza”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.