Fase2, FdI: solidarietà a presidio ristoratori e gestori di pubblici esercizi a Milano

Questa mattina a Milano una delegazione di Fratelli d’Italia ha portato la solidarietà ai ristoratori e gestori di pubblici esercizi riuniti in Piazza Duca d’Aosta per manifestare contro le mancate risposte del governo.

La delegazione era composta dal Capodelegazione al Parlamento Europeo Carlo Fidanza, dall’Assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato, dal Capogruppo in Consiglio Comunale Andrea Mascaretti e dai Consiglieri municipali Enrico Turato e Francesco Rocca.

“Dopo le multe dei giorni scorsi, abbiamo portato la solidarietà di Fratelli d’Italia al presidio dei ristoratori e dei gestori di pubblici esercizi che protestano civilmente contro le mancate risposte del governo, a cui hanno dedicato il loro applauso amaro. Con meno del 50% dei coperti e il 100% dei costi è dura riaprire e ancora più dura sopravvivere. Qualcuno vuole farsene carico? Qualcuno vuole spiegare quando arriveranno i soldi della cassa integrazione dei dipendenti, quando la liquidità per gli esercenti, cosa avverrà con la Tari e gli affitti?”, ha commentato a margine Carlo Fidanza.

