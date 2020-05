Coronavirus, Deidda: Governo tuteli verità e immagine Sardegna da studio francese su turismo e zona contagio

Il deputato di FdI Salvatore Deidda annuncia un’interrogazione parlamentare, con il sostegno dell’eurogruppo, a tutela dell’immagine della Sardegna contro uno studio francese falsato

“Il sito del Corriere della Sera ha pubblicato, oggi, la notizia dello studio di due accademici francesi – oggetto d’esame in Commissione Europea – che permetterebbe di suddividere le varie regioni europee in zone verdi libere dal contagio e in zone rosse dove il COVID risulta essere fuori dal controllo. Trovo assurdo – afferma il Deputato di FdI Salvatore Deidda – che nella cartina pubblicata, proprio la Sardegna – che risulta essere, oggi, la Regione con l’indice di contagio dimezzato e tra i più bassi d’Europa e vede, per fortuna, da settimane pochi contagi, venga definita come zona rossa.

“Non si capisce – continua Deidda – su quali basi sia stato fatto questo studio e non sembra minimamente corrispondere ai dati diffusi dalle autorità italiane. Notizia, questa, che appare proprio quando in Sardegna e in Italia si sta provando a rilanciare il settore turistico. Presenteremo, dunque, con il supporto del gruppo europarlamentare, un’interrogazione in cui chiediamo al Governo di tutelare l’immagine della Sardegna e dell’Italia da studi francesi o della Commissione Europea che diffondono notizie falsate”. È quanto dichiara in una nota il Deputato di FdI, Salvatore Deidda