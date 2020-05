Omofobia, Meloni: Totale condanna a discriminazione e violenza. A Conte ricordo che tutti, senza distinzioni, attendono risposte dal Governo

«Nella giornata internazionale contro l’omofobia Fratelli d’Italia ribadisce la sua ferma e totale condanna a ogni forma di discriminazione e violenza. Al presidente Conte, che oggi giustamente inteviene sul tema, ricordo tuttavia che non c’è alcuna differenza tra persone omosessuali ed eterosessuali: tutti e senza distinzione attendono risposte da un governo che al momento ha promesso tanto e mantenuto poco. E se il governo vuole fare qualcosa per loro, la prima a nostro avviso è chiarire quando arriveranno i soldi della cig o del bonus per gli autonomi, e cosa si intenda fare per chi invece il lavoro lo ha perso. Così come servono, per tempo, informazioni sui protocolli da rispettare ai commercianti, parrucchieri, estetisti, ristoratori, baristi ecc ecc perché i cittadini, tutti, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, sono preoccupati e vivono uno stato di ansia che Conte, e il governo, stanno alimentando con i loro ritardi e la loro confusione».

È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.