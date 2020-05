DL rilancio, Rotelli: Inserire risparmio idrico in ecobonus

Emendamento FDI per colmare vuoto normativo

“L’Ecobonus inserito nel decreto Rilancio prevede, sotto forma di rimborsi fino al 110%, un’incentivo al risparmio energetico e all’uso delle rinnovabili, con la previsione di una premialità per tutti i cittadini che si attiveranno a tutela dell’ambiente. La grande assente di queste risorse da preservare è l’acqua. Nel Decreto, infatti, non figurano simili incentivi per favorire il risparmio idrico. Si tratta di un grave vuoto normativo che, colmato, potrebbe avere ricadute importanti non solo per tutte le aziende che lavorano nel settore ma anche per l’ambiente. E’ fondamentale che il quadro di riferimento per l’efficientamento del patrimonio edilizio venga completato inglobando anche l’aspetto dell’efficienza idrica, a partire dalla riduzione dei consumi per usi sanitari che ricopre il 30% del consumo medio”.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia annunciando la presentazione di un emendamento per far inserire anche l’acqua nell’ecobonus.