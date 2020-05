Fase 2, Fidanza: Al fianco degli ambulanti per chiedere riapertura in sicurezza e sostegni economici

“Questa mattina a Milano ho portato la solidarietà di Fratelli d’Italia agli ambulanti in presidio in Piazza della Scala per chiedere riaperture in sicurezza e sostegni economici dal governo. Ci sono ancora troppi italiani dimenticati, a cui non viene data possibilità di lavorare pur nel rispetto delle prescrizioni e a cui non viene dato alcun sostegno economico. Pensare che centinaia di migliaia di micro-imprese a conduzione familiare possano andare avanti con 600 euro che spesso non sono nemmeno arrivati è una follia. Allo stesso modo bisogna intervenire per annullare tasse e balzelli di varia natura a cui ovviamente questi autonomi non possono fare fronte.

Fratelli d’Italia sostiene le rivendicazioni della categoria e si muoverà in ogni sede per dare loro voce”. È quanto dichiara il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, a margine della manifestazione degli ambulanti questa mattina a Milano.

