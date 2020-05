Delmastro: Governo non sottoscriva Convenzione faro

E’ manifesto della sottomissione culturale

“La maggioranza di Governo vuole sottoscrive la Convenzione di Faro, manifesto della sottomissione culturale. L’Italia non sottoscriva una convenzione che, prevedendo “limitazioni” nella fruizione del nostro patrimonio culturale e artistico per non ferire sensibilità altrui, introduce inaccettabili censure sul patrimonio che costruisce la nostra più intima identità. Ancora peggio è l’ipotesi di un “Grande Fratello” del nostro patrimonio culturale che deve “mediare” rispetto alle sensibilità delle comunità minoritarie sul nostro patrimonio artistico e culturale. La nostra identità, stratificatasi nei secoli attraverso il deposito artistico e culturale, non è e non può essere oggetto di mediazioni e conciliazioni. Fratelli d’Italia non accetta mediazioni sul nostro patrimonio culturale”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.