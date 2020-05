Fase 2, Deidda-Rotelli: Aeroporto Alghero escluso da riapertura, il Governo intervenga. Presentata interrogazione parlamentare

I deputati di FdI Salvatore Deidda e Mauro Rotelli presentano un’interrogazione parlamentare a sostegno dalla riapertura imminente dell’aeroporto di Alghero

“La Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto – pur nel mantenimento delle misure limitative dei servizi di trasporto – la riapertura, a decorrere dal 21 maggio 2020, di tutti gli scali sardi, ossia, Cagliari, Olbia e Alghero. Quest’ultimo però, risulta essere escluso dal recente Decreto emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17.05.2020. Ora, poiché tale esclusione risulta essere in pieno contrasto con quanto richiesto dalla stessa Regione – la quale è in possesso di tutte le informazioni necessarie a giustificarne la riapertura – abbiamo deciso di presentare un’interrogazione parlamentare – insieme a tutto il gruppo di FdI – affinché venga modificato tempestivamente il Decreto prevedendo l’inclusione dell’aeroporto di Alghero soprattutto in vista dell’imminente avvio della stagione estiva”. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati di FdI, Salvatore Deidda e Mauro Rotelli.