Fase 2, FdI: Governo faccia ulteriore sforzo per scuole paritarie

“Il ripensamento da parte del Governo sulla necessità di stanziare maggiori fondi per le scuole paritarie è senz’altro positivo ma ancora una volta, purtroppo, l’intervento non risulta essere risolutivo perché la cifra stanziata di 40 milioni non è sufficiente a coprire le reali necessità di questi istituti. Infatti, in questo modo resterebbero escluse dal finanziamento il triennio delle superiori, classi nelle quali oltretutto le spese sono maggiori. Auspichiamo che venga effettuato un ulteriore sforzo atto a garantire il funzionamento delle scuole paritarie che sono un pilastro insostituibile del nostro sistema educativo”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti ed Ella Bucalo, vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione della Camera e responsabile scuola FdI.

