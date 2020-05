Macron-Merkel, Rampelli: Bilateralismo Franco-Tedesco a che titolo?

“L’incontro oggi tra la cancelliera Merkel e il presidente Macron per la strategia comune anticoronavirus lascia di sasso, a prescindere dalle intenzioni. Una domanda si deve a Conte e Di Maio: siamo dunque diventati ufficialmente una colonia franco-tedesca? Non è ammissibile che la Germania e la Francia proseguano sul bilateralismo a dispetto dell’Ue e a discapito del multilateralismo che, piaccia o no, dovrebbe sovraintendere alle politiche di coesione europea. Qualcuno dei geni che ci rappresentano a Palazzo Chigi vuole porre questo problema o dobbiamo sottometterci a Berlino e Parigi come se i nostri padri non avessero combattuto 3 guerre d’indipendenza e due conflitti mondiali?”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.