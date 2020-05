Scuola, Meloni: Governo ha dimenticato paritarie, risorse in DL rilancio insufficienti

«Fratelli d’Italia è al fianco delle scuole paritarie che hanno proclamato uno sciopero di due giorni per denunciare la drammatica situazione nella quale si trovano. Il Governo ha completamente dimenticato uno dei pilastri del sistema dell’istruzione, che fornisce un insostituibile servizio pubblico allo Stato e alle famiglie e garantisce la libertà educativa sancita dalla Costituzione. Se non si interviene immediatamente, molte di queste scuole sono condannate alla chiusura e le risorse stanziate dal Governo nel decreto Rilancio sono insufficienti per scongiurare questo disastro educativo, sociale ed economico. Continueremo a farci portavoce delle istanze di questo settore attraverso le proposte che finora la maggioranza ha sempre respinto: dalla detraibilità fiscale al 100% delle rette fino al credito d’imposta al 60% sugli affitti. Basta promesse: servono risposte immediate. In Parlamento vedremo alla prova dei fatti chi sarà dalla nostra parte».

È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.