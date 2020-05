Trasporti, Silvestroni: Al via in Commissione le modifiche del codice nautica da diporto

“Finalmente l’attività parlamentare ordinaria riprende come chiedevamo da tempo. In commissione trasporti si lavora sulle modifiche del codice della nautica da diporto. Il mio pensiero va al porto di Anzio, Nettuno, Fiumicino, Civitavecchia, al porticciolo di Santa Marinella e ai 540 porti turistici e approdi disseminati su 7.500 km di coste Italiane. Per il rilancio del settore ho chiesto la semplificazione dei contratti di noleggio delle imbarcazioni da diporto e la semplificazione delle assunzioni del personale di equipaggio per fare emergere il lavoro nero” lo dichiara in una nota il deputato e capogruppo in Commissione Trasporti di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.

