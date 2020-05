Apicoltura, De Carlo: Tutelare le api per salvaguardare il pianeta

“La tutela delle api, vere sentinelle della biodiversità e della natura, deve essere una priorità assoluta”. A dichiararlo, nella giornata mondiale dedicata alle api, il deputato responsabile nazionale Agricoltura i Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Ambiente Luca De Carlo.

“Dall’impollinazione delle api dipendono numerose colture, ma i cambiamenti climatici e l’enorme impatto dell’uomo sull’ ambiente stanno mettendo a dura prova questo processo, fondamentale per la salvaguardia del pianeta. Tutto questo, inevitabilmente, ha un impatto negativo anche sulla produzione del miele, che quest’anno in Italia registra un crollo dell’80 per cento rispetto al 2019. Una tendenza che dobbiamo assolutamente invertire mantenendo alta l’attenzione e prevedendo ogni misura di salvaguardia e sostegno possibili” conclude Luca De Carlo.

