Decreto rilancio, Rizzetto: Estendere ecobonus ad interventi di recupero e riutilizzo acque meteoriche

“Confido che ci siano le condizioni per permettere nel decreto Rilancio l’inserimento dell’Ecobonus e della cessione del credito per le spese di installazione di impianti di recupero dell’acqua piovana. Lo scopo è preservare le risorse idriche con una gestione che consenta l’utilizzo di acqua meteorica per un risparmio di acqua potabile fino al 50 per cento. Ho più volte presentato emendamenti in tal senso, poi non approvati. Ritengo che la politica debba osare di più nel promuovere sistemi innovativi e sostenibili”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto.