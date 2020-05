Fase 2, Baldini: Bene approvazione odg su adozione sistemi di controllo nei presidi sanitari

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione del mio ordine giorno che impegna il Governo a promuovere l’adozione di sistemi di controllo degli accessi ai presidi sanitari e ospedalieri mediante strumenti identificativi, come tessera sanitaria o altro documento di riconoscimento, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni nonché per i pazienti e gli utenti delle strutture sanitarie ed ospedaliere. Lo scorso 28 aprile, l’OMS in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, ha invitato tutti i governi, le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, ad adottare misure urgenti per rafforzare le capacità delle Nazioni di proteggere la salute sul lavoro e la sicurezza degli operatori sanitari. E oggi, con l’approvazione di questo mio odg, finalmente il governo si impegna ad assumere l’adozione di quei controlli che renderanno la vita nei nostri presidi sanitari molto più tranquilla”.

Lo dichiara Maria Teresa Baldini, deputato di Fratelli d’Italia e firmataria dell’odg al decreto Covid-19 approvato oggi alla Camera dei deputati.

