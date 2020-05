Fase 2. De Carlo: Governo intervenga su emergenza abbandono mascherine e guanti mono uso

“L’abbandono improprio di dispositivi di protezione monouso riscontrato su tutto il territorio nazionale in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è un problema sul quale bisogna intervenire al più presto, considerato che il materiale utilizzato per la loro produzione risulta essere particolarmente inquinante per l’ambiente. Alcune associazioni attive per la tutela dell’ambiente come ‘Fare Verde’, hanno già avviato campagne volte alla sensibilizzazione della popolazione, ma questo non può essere sufficiente senza un intervento mirato da parte del governo. Motivo per cui, ho chiesto al ministro Costa di conoscere quali azioni intenda intraprendere sia in tema di sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente e per il pericolo sanitario causato dall’abbandono improprio dei dispositivi monouso, ma anche per sapere se stia valutando strumenti di incentivo alla produzione, commercializzazione ed utilizzo di DPI biodegradabili. E’ fondamentale, infatti, intervenire nella prospettiva che l’utilizzo dei DPI si protrarrà anche nei mesi a venire, e che è necessario prevedere soluzioni che tutelino il nostro ambiente”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Ambiente alla Camera Luca De Carlo.

