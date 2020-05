Fase 2, FdI: Bene approvazione risoluzione Università

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione della risoluzione unitaria sull’ Università. La commissione Cultura si è distinta ancora una volta per spirito di condivisione e volontà univoca di amplificare l’azione del governo. Ci auguriamo che l’attività parlamentare e, in particolare, quella delle commissioni possa ritornare centrale nel contesto nazionale. La risoluzione è stata il risultato dell’ascolto e del dialogo con docenti, ricercatori e studenti degli atenei. Le proposte di FdI a tutela del diritto allo studio soprattutto per i “fuori sede” sono state accolte, così come sono state accolte le iniziative per valorizzare il titolo di dottore di ricerca nell’accesso alla PA e l’estensione delle lauree abilitanti anche ad altre aree disciplinari. Ringraziamo anche il ministro dell’Università Manfredi per l’attenzione mostrate e per la sua presenza in commissione a suggellare questa importante iniziativa”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia della commissione Cultura, Paola Frassinetti e Federico Mollicone.



