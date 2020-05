Fase 2, Gemmato: Governo detassi indennità versate a medici e dentisti in difficoltà

“Fratelli d’Italia ritiene inopportuna la tassazione dei cosiddetti ‘bonus Enpam’ destinati ai medici e ai dentisti liberi professionisti che si sono trovati in difficoltà economiche a causa della diffusione della malattia Covid-19”.

Lo dichiara Marcello Gemmato, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia annunciando la presentazione di una interrogazione al governo.

“Queste – aggiunge gemmato – sono somme che derivano da un patrimonio già tassato, e utilizzato poi dall’ente per sostenere i medici e i dentisti in difficoltà. In questa fase di forte crisi, sarebbe importante corrispondere l’intero ammontare dell’indennità perché, ricordiamo, i beneficiari della misura sono coloro che hanno subito, dopo il 21 febbraio 2020, una riduzione del fatturato di oltre un terzo rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno”.

“Vogliamo sapere – conclude il deputato di FDI – se il governo intenda porre in essere provvedimenti di tipo normativo volti a disporre l’esenzione, e laddove già versate il rimborso all’ente, delle imposte dovute allo Stato e calcolate sugli importi relativi alle indennità erogate dall’ENPAM agli iscritti che hanno registrato un calo del reddito dovuto alla limitazione o sospensione delle attività professionali a causa della diffusione della malattia Covid-19».