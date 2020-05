Fase 2, Rizzetto: Governo lascia irrisolta problematica giuridica su contagio lavoratore

“E’ incredibile che per il ministero del Lavoro sia sufficiente seguire i protocolli di sicurezza approvati dal comitato-scientifico, per escludere rivendicazioni in sede giudiziale, di possibili contagi sul lavoro. Faccio notare che si tratta dello stesso gruppo di esperti che ha fornito troppo spesso notizie contraddittorie proprio sulle misure di sicurezza. In particolare, il comitato ha più volte cambiato posizione sulla necessità delle mascherine per poi ritenerle indispensabili quando il virus si era ormai irrimediabilmente diffuso. La posizione dell’esecutivo lascia quindi irrisolta la problematica giuridica che abbiamo posto in ordine alla difficoltà di individuare con certezza dove il lavoratore possa aver contratto il virus e quindi il nesso causale con la presunta inosservanza di una misura di sicurezza”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, in replica la ministro del Lavoro nel corso del Question Time.