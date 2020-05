Immigrazione, Delmastro: Di Maio esca da letargo e difenda confini

Malta ha dirottato 101 clandestini a Pozzallo

“Oggi ho depositato interrogazione al Ministro degli Esteri Di Maio in relazione alla gravissima indagine su Malta che ha dirottato 101 clandestini dalle acque maltesi a Pozzallo. Le autorità portuali di Malta hanno addirittura fornito un motore ad un gommone in avaria per poi scortare i 101 clandestini a Pozzallo. Un fatto gravissimo confermato da foto, video e testimonianze. Di Maio batta un colpo, esca dal letargo e difenda i confini italiani, denunciando in sede Europea il comportamento maltese e pretendendo una ferma condanna: nessuna nazione pensi di poter agevolare gli scafisti a detrimento dell’Italia”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri.