‘Ndrangheta. Lollobrigida: RdC ormai divenuto reddito della criminalità

“Oggi grazie al prezioso lavoro della Guardia di Finanza di Reggio Calabria sono stati scovati 101 criminali esponenti della ‘ndrangheta che hanno indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. E’ solo l’ennesima riprova delle gravi lacune sui controlli incrociati che lo Stato, in primis tramite l’Inps ma anche il Ministero del Lavoro e l’Anpal, avrebbe dovuto effettuare attraverso la gestione della banca dati coordinando il flusso di informazioni che arrivano dalle Regioni e dai Comuni. Il cavallo di battaglia dei Cinquestelle si è trasformato in una vera e propria manna per i delinquenti, ormai andrebbe chiamato reddito della criminalità. Il tutto mentre le famiglie, i commercianti, gli imprenditori e i professionisti italiani sono ridotti alla fame. Vergogna”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.