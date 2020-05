Rampelli: Italiani aspettano Cig e Boss mafiosi con RdC. Governo vuole fare asistenzialismo alla criminalità?

“Che il reddito di cittadinanza fosse un provvedimento che alimentava la spesa improduttiva era chiaro a tutti, ma quanto emerso oggi con l’operazione svolta dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria – che ringraziamo per l’operosità – ha del surreale. Oltre 101 boss e gregari delle principali cosche di ‘ndrangheta calabresi hanno beneficiato del reddito di cittadinanza. La battaglia principe dei grillini sprofonda insieme a loro.

Prima gli ex brigatisti, poi alcuni trafficanti immigrati, quindi la scarcerazione dei grandi criminali e, ora, l’elargizione di 800 euro al mese a boss e gregari.

L’avessimo fatto noi saremmo stati senz’altro accusati di collusione, noi invece riteniamo solo che chi governa non sia capace d’intendere e di volere, non può stare alla testa della 7ma potenza industriale del pianeta.

Così capita che mentre milioni di italiani aspettano cassa integrazione, prestiti, bonus, contributi immaginifici, complicatissime sospensione d’imposte i boss mafiosi vengano premiati una seconda volta. Ce ne è abbastanza per dichiarare il fine corsa del secondo governo Conte”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.