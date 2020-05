UE, Meloni: Torna minaccia nutriscore, FdI continuerà a dare battaglia in ogni sede per fermare questo scempio

«Oggi la Commissione Ue ha presentato i suoi principali obiettivi per il 2030 sulla biodiversità e il sistema agroalimentare e tra questi spunta l’estensione dell’obbligo di etichette con l’indicazione sul valore nutritivo degli alimenti. In poche parole, torna la minaccia del Nutriscore: la famigerata etichettatura a semaforo di proprietà di un’agenzia governativa francese, che grazie ad un algoritmo che, guarda caso, penalizza i prodotti italiani a vantaggio di quelli d’Oltralpe. Giù le mani dalle nostre eccellenze: Fratelli d’Italia continuerà a dare battaglia in ogni sede per fermare questo scempio».

È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.