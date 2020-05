Appalti sanità, Varchi: Sia fatta piena luce su fatti che appaiono molto gravi

A Guardia Finanza e Procura Palermo il mio ringraziamento

“Gli arresti di oggi a Palermo hanno provocato un terremoto nella sanità siciliana. Mi auguro che sia fatta piena luce su fatti che appaiono molto gravi sia per le condotte provvisoriamente contestate, sia per la caratura dei soggetti coinvolti, tra tutti l’ex super manager che impartiva lezioni di legalità e, ancora una volta, ci costringe a riflettere su quella maschera che sta diventando la lotta (talvolta solo di facciata) alla criminalità. Ai militari della Guardia di Finanza e alla Procura di Palermo va il mio sincero ringraziamento per il prezioso lavoro svolto”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Giustizia.