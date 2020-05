Difesa, dl rilancio, Deidda: Militari ancora una volta beffati e dimenticati

Il Deputato di FdI, Capogruppo in Commissione e Responsabile Dipartimento nazionale della Difesa, insieme ai colleghi Ferro e Galantino, si reputa insoddisfatto delle scelte di questo Governo riguardo la Difesa

“La Difesa, ancora una volta, vede le aspettative di uomini e donne delle Forze Armate sacrificate in nome del disinteresse di un Governo incapace. Con tutta la buona volontà abbiamo dimostrato la nostra fede collaborando con il Ministro Guerini e la maggioranza, ma ci sentiamo presi in giro”, così il Capogruppo di FdI in Commissione Difesa Salvatore Deidda, insieme ai colleghi Ferro e Galantino.

“Doveva esserci la rafferma dei volontari quadriennali ma non vi è traccia e, la proposta di rafferma ai volontari di 1^ anno, per 6 mesi, rinnovabili, stride davanti all’acclamata esigenza di avere più personale per poter svolgere al meglio tutto il lavoro”, spiega Deidda e continua

“Abbiamo proposto, più volte, la rafferma per tutti i ferma breve e gli ufficiali in ferma prefissata, così come ci siamo visti bocciare gli emendamenti per scorrere le graduatorie esistenti. Serve un cambio di mentalità – conclude Deidda – difficile, però, in un Governo e con una maggioranza che ancora oggi vuole tagliare i fondi alla Difesa. Continueremo a dare battaglia”. È quanto dichiara il Deputato di FdI, Salvatore Deidda.