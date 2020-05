Dl liquidità, FdI: Su contagi covid-19 limitare responsabilità datore lavoro a dolo e colpa grave

FDI presenta emendamento

“Sul contagio da Covid-19 è opportuno limitare i casi di responsabilità, anche penale, del datore di lavoro ai soli casi in cui con dolo o colpa grave abbia violato le disposizioni a tutela del lavoratore. È chiara ed evidente la necessità di una tutela assoluta della salute dei lavoratori, ma ciò è possibile solo ed esclusivamente avendo una certezza che tale infortunio sia avvenuto “sul lavoro”. Questa infinita ridda di decreti altro non sta facendo se non scaricare sempre più verso le aziende le responsabilità della tutela della salute. È urgente e ormai non più procrastinabile un chiarimento normativo che definisca i limiti dell’infezione da Covid-19”.

Lo dichiarano in una nota Monica Ciaburro e Walter Rizzetto, deputati di Fratelli d’Italia annunciando la presentazione di un emendamento al decreto Liquidità