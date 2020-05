DL rilancio, Trancassini: Chiesta audizione commissario al sisma

Necessario dare maggiori poteri a Commissario straordinario al sisma

“E’ paradossale e assolutamente inconcepibile che in commissione Bilancio, dove è attualmente in discussione il decreto Rilancio, non siano state previste le audizioni dei rappresentanti del mondo agricolo e artigianale oltre che a quella del Commissario straordinario al sisma Legnini. Già nei decreti Cura Italia e Liquidità, avevo presentato emendamenti affinché si potesse arrivare ad una maggiore sburocratizzazione e tempestività nella ricostruzione delle zone terremotate. Emendamenti bocciati da una maggioranza miope a quello che è il vero problema della ricostruzione: il tempo. Ripresenterò gli stessi emendamenti anche nel decreto Rilancio con l’obiettivo di arrivare a dare nel più breve tempo possibile al Commissario al sisma gli stessi poteri che sono stati dati al Commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte di Genova”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia che ha chiesto ufficialmente alla commissione Bilancio di audire il Commissario Legnini.