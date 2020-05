Fase2, Lollobrigida: Commissione Affari Sociali convochi massimi esperti nazionali

“Oggi in commissione Affari Sociali il collega Marcello Gemmato, responsabile del Dipartimento Sanità di FdI, ha chiesto che si convocassero tutti i massimi esperti scientifici a livello nazionale per fare chiarezza, una volta per tutte e per dare risposte in maniera univoca e certa, rispetto alla trasmissione, alle possibili cure del Covid-19, alle prospettive future e alla gestione della Fase2”.

Cosi in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Francesco Lollobrigida. “Siamo infatti convinti che la babele di informazioni date agli italiani non faciliti la ripresa sociale ed economica e che talvolta possa portare a spese e costi inutili ed ingiustificati. Ci aspettiamo che su questa proposta di buon senso vi sia la convergenza di tutte le forze politiche”.

