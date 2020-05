FDI,  Donzelli: Auguri a De Simone per nomina Coordinatore Provincia di Crotone

“Faccio i miei auguri di buon lavoro a Michele De Simone per la nomina, ricevuta dal presidente Giorgia Meloni, a Coordinatore della Provincia di Crotone per Fratelli d’Italia. Sono certo che saprà svolgere al meglio il suo nuovo incarico. Mi unisco ai ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto, formulati dal presidente di FdI Giorgia Meloni, a Fausto Orsomarso ora Assessore alla Regione Calabria al Lavoro, Sviluppo economico e Turismo. Esprimo infine riconoscenza a Maria Adele Bottaro, che prima di Orsomaro ha guidato il partito a Crotone e ora è nel Coordinamento Regionale con la delega all’Agricoltura”.

Così in una nota il responsabile nazionale organizzazione e deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.