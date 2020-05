Lavoro, Donzelli: Governo si occupi di vicenda che coinvolge casa moda Cavalli

Duecento famiglie costrette a trasferirsi per non perdere posto lavoro

“In queste ore la famosa azienda Cavalli ha annunciato che i suoi dipendenti dovranno trasferirsi dalla Toscana alla Lombardia se non vorranno perdere il posto di lavoro. Chiediamo al governo la massima attenzione su questa vicenda che coinvolge non solo un simbolo dell’alta moda italiana ma anche 200 famiglie costrette in breve tempo a trasferirsi di regione. Già domani ci sarà l’incontro con i sindacati. Chiediamo, quindi, che il governo si occupi sin da subito di loro”.

Così Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula alla Camera.