Nutriscore, De Carlo: Occhi aperti sul programma farm to fork

“Occhi aperti sul programma ‘Farm to fork’ che penalizza gli alimenti di origine animale, componenti essenziali della nostra dieta mediterranea. Contrasteremo in ogni modo il tentativo di introdurre il sistema di etichettatura nominato ‘nutriscore’, già bocciato in Parlamento con una mozione a prima firma Fratelli d’Italia. Bene invece l’estensione dell’etichettatura sull’origine degli alimenti a tutela della qualità del prodotto italiano”.

Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale Agricoltura di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, commentando il programma Farm to Fork pubblicato dalla Commissione Europea.